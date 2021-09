Das vordere Kennzeichen eines in der Rehhütter Straße in Waldsee geparkten VW-Golf haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, gestohlen. Doppeltes Pech für den Besitzer des Fahrzeugs: Er erhält laut Polizei eine Anzeige, weil sich bei den ersten Ermittlungen zeigte, dass das Kennzeichen wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben ist und er das Fahrzeug dennoch bewegt hatte. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.