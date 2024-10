„Ich bin Europäerin!“ Das sagt Paula Schmidt, 20 Jahre alt. So mancher Europa-Kritiker rollt wahrscheinlich die Augen und denkt: „Was weiß dieses junge Küken schon von Europa und der Europäischen Union?“ Sehr viel! Die Mutterstadterin war einer von sechs Jugendbeobachtern beim UN-Zukunftsgipfel in New York. Eine unfassbare Erfahrung, wie sie sagt. Aber auch mit einigen Enttäuschungen.

Mit ihrem Wunsch nach einem geeinten Europa,