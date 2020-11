Als Dank für die langjährige Unterstützung haben die beiden Schifferstadter Unternehmen Klaus Stahl Industrielackierungen GmbH (KSI) und Metzgerei Stephan Mayer das Förderschild „Partner der Feuerwehr“ bekommen. Überreicht hat die Auszeichnung Hans-Georg Balthasar vom Regionalen Feuerwehrverband Vorderpfalz.

Beantragt hatte die Auszeichnung die Schifferstadter Feuerwehr beim Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz bereits vor einigen Monaten. Sie soll ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die über viele Jahre hinweg geleistete Unterstützung der Feuerwehr sein. „Ehrenamt steht im Vordergrund bei den Feuerwehren und das Ehrenamt muss unterstützt werden. Und Sie unterstützen Ihre Feuerwehr“, fasste Hans-Georg Balthasar vom Regionalen Feuerwehrverband Vorderpfalz die Leistung der beiden Unternehmen für das Ehrenamt zusammen.

Er erinnerte gleichzeitig daran, dass Seniorchef Klaus Stahl ein Gründungsmitglied des Fördervereins der Schifferstadter Wehr ist und die Feuerwehr mittlerweile über Jahrzehnte hinweg mit der Ausrichtung der jährlichen Abschlussübung unterstützt. In dieser Zeit waren auch immer Mitglieder der Wehr im Unternehmen beschäftigt. Dies sei eine Säule zur Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft.

Im Dankwort an die Metzgerei Stephan Mayer führte Balthasar an, dass Firmeninhaber Stephan Mayer „wie die Feuerwehr selbst auch allzeit bereit sei“, und gerne auch einmal mitten in der Nacht die Einsatzkräfte mit Wurstwaren versorgt. „Sie sind immer erreichbar und helfen“, lobte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne).

Wehrleiter Jochen Grädler schloss sich ebenso wie Fördervereinsvorsitzender Herbert Altmann den Worten Balthasars an und lobte die langjährige Verbundenheit zwischen den Unternehmen und der Wehr.