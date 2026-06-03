Die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt und der Pflegestützpunkt Schifferstadt informieren am Donnerstag, 11. Juni, über die Möglichkeiten einer Parkinson-Komplextherapie. Dabei handelt es sich um einen zeitlich begrenzten, intensiven Klinikaufenthalt, bei dem verschiedene Fachbereiche wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie und ärztliche Behandlung eng zusammenarbeiten. Ziel ist es, Beschwerden individuell zu behandeln, um für mehr Lebensqualität und Selbstständigkeit zu sorgen. Eine solche Komplextherapie bietet auch das Klinikum Ludwigshafen an. Verena Eigler stellt Behandlungsmöglichkeiten vor und beantwortet Fragen. Beginn ist um 15 Uhr im Gemeindehaus der Mennonitengemeinde Limburgerhof-Kohlhof, Kohlhof 2a. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen an das Parkinsontelefon 0160 99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt 06235 4587565.