Limburgerhof Parkinson-Komplextherapie: Infoveranstaltung in Limburgerhof

Die Füße bleiben am Boden, obwohl man weiterlaufen möchte. Das für die Parkinson-Krankheit typische Freezing kann wenige Sekunde
Die Füße bleiben am Boden, obwohl man weiterlaufen möchte. Das für die Parkinson-Krankheit typische Freezing kann wenige Sekunden andauern, aber auch eine halbe Minute.

Die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt und der Pflegestützpunkt Schifferstadt informieren am Donnerstag, 11. Juni, über die Möglichkeiten einer Parkinson-Komplextherapie. Dabei handelt es sich um einen zeitlich begrenzten, intensiven Klinikaufenthalt, bei dem verschiedene Fachbereiche wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie und ärztliche Behandlung eng zusammenarbeiten. Ziel ist es, Beschwerden individuell zu behandeln, um für mehr Lebensqualität und Selbstständigkeit zu sorgen. Eine solche Komplextherapie bietet auch das Klinikum Ludwigshafen an. Verena Eigler stellt Behandlungsmöglichkeiten vor und beantwortet Fragen. Beginn ist um 15 Uhr im Gemeindehaus der Mennonitengemeinde Limburgerhof-Kohlhof, Kohlhof 2a. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen an das Parkinsontelefon 0160 99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt 06235 4587565.

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