Die Parksituation in den engen Gassen im Waldseer Ortskern ist problematisch. Oft sind Straßen auch in den Kreuzungsbereichen zugeparkt, sodass für Rettungsfahrzeuge kaum ein Durchkommen ist. Das soll sich nun ändern. Mehr Parkplätze wird es aber nicht geben.

Im Herbst 2022 hat die CDU Fraktion den Antrag gestellt, zu prüfen, ob kostenpflichtige Anwohnerparkausweise eingeführt werden können, damit Anwohner ihre Autos im Hof beziehungsweise der Garage abstellen. Das ist in Waldsee nach Auskunft der Straßenverkehrsbehörde nicht machbar. Wie Ortsbeigeordneter Steffen Sternberger-Hahn (SPD) informierte, seien Anwohnerparkplätze nur in Städten mit erheblichen Parkdruck zulässig. Die Verbandsgemeindeverwaltung möchte nun in den Straßen des alten Ortskerns eingeschränkte Parkverbotszonen einrichten, in denen dann nur innerhalb markierter Flächen geparkt werden darf.