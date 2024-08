Ein Abend zum Lachen verspricht die Sparkasse Vorderpfalz. Sie wird in Zusammenarbeit mit der PS-Lotterie der Sparkassen den beliebten Kabarettisten Chako Habekost in Palatinum holen. Karten für den Abend am 30. August gibt es schon jetzt.

Der Kurpfälzer Comedian Chako Habekost gilt unter seinen Fans als ein Meister des Worts und Garant für beste Unterhaltung. Sein „Best of“-Programm bietet der Ankündigung zufolge eine humorvolle Reise durch seine bekanntesten und beliebtesten Nummern. „Es ist die perfekte Gelegenheit, einen der besten Comedians der Region live zu erleben. Chako Habekost versteht es wie kein anderer, die Menschen zum Lachen zu bringen. Wir freuen uns, dass wir mit der Unterstützung der PS-Lotterie der Sparkassen diese Veranstaltung realisieren konnten“, wirbt Alexander Jusmann, Leiter Marketing und Kommunikation der Sparkasse Vorderpfalz, für die Veranstaltung.

Kurpfalz und Karibik

Der Comedian, Musiker und Schriftsteller Christian „Chako“ Habekost kommt aus Mannheim, wo er am 27. März 1962 geboren wurde und im Stadtteil Vogelstang aufgewachsen ist. Er ist promovierter Sprachwissenschaftler und lebte zeitweise in der Karibik, wo er als Calypso-Künstler populär wurde. Karibische Rhythmen kombiniert er immer wieder mit pfälzischer Mundart. Habekost lebt seit 2007 in Bad Dürkheim. Gemeinsam mit seiner Frau, der Schriftstellerin Britta Habekost, veröffentlicht er im Piper-Verlag die Krimireihe „Elwenfels“.

Die Veranstaltung der Sparkasse findet am Freitag, 30. August, 20 Uhr, im Palatinum Mutterstadt statt. Interessierte Besucher können aus zwei Preiskategorien wählen: Kategorie 1 zu 28,00 Euro oder Kategorie 2 zu 22,40 Euro. Die Tickets sind im Palatinum vor Ort erhältlich, können aber auch über die Internetseite www.palatinum-mutterstadt.de oder telefonisch unter 06234 927050 bestellt werden.