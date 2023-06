Der Paketdienstleister DHL hat jetzt auch in Böhl-Iggelheim eine solarbetriebene Packstation in Betrieb genommen. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Die Anlage steht in der Lessingstraße 25 beim Netto-Markt.

Rund um die Uhr Pakete empfangen und versenden – diese Möglichkeit haben jetzt auch die Böhl-Iggelheimer mit der beim Netto-Markt errichteten Packstation. Laut DHL ist sie mit 57 Fächern ausgestattet. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, ist die solarbetriebene Anlage eine von bundesweit rund 11.500 Packstationen, die zusammen über eine Million Fächer haben. Die einzelnen Standorte der Packstationen sind im Internet unter www.postfinder.de oder unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html zu finden.

Für die Nutzung benötigen Kunden die kostenlose App „Post & DHL“. Die App-gesteuerte Station hat kein Display, da die Kunden sie ausschließlich mit ihren Smartphones bedienen. Ein Großteil dieser Packstationen ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die DHL-Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo das vorher nicht möglich war“, wird Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

Eine Anmeldung für den Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang benötigen Neukunden laut Pressemitteilung die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.