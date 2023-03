In den kommenden Tagen gibt es im Speyerer Umland reichlich Gelegenheit, sich einen Ostereier-Vorratanzulegen: beim Ostereierschießen der Schützenvereine.

Die Schützengesellschaft Berghausen lädt an drei Terminen zum Ostereierschießen in ihrem Schützenhaus in der Großen Hohl gegenüber vom Fußballverein ein: am Sonntag, 2. April, 11 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 5. April, 18 bis 21 Uhr, und am Montag, 10. April, 11 bis 17 Uhr. Pro Treffer ins Schwarze gibt es ein Ei, pro Treffer in den 10er zwei Eier und bei drei Treffern in den 10er auf einer Scheibe gibt es eine Flasche Sekt. Kinder unter zwölf Jahren können mit dem Lichtgewehr schießen. Speisen und Getränke werden ebenfalls angeboten.

Auch der Schützenverein Mechtersheim veranstaltet nach Corona-Zwangspause in diesem Jahr wieder ein Ostereierschießen in seinem Schützenhaus in der Nähe des Mechtersheimer Badesees. Neben Eiern für Treffer ins Schwarze gibt es auch hier an den drei Tagen etwas fürs leibliche Wohl: am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, Rollbraten, Pommes und Salat sowie Kaffee und Kuchen, am Donnerstag, 6. April, ab 18 Uhr Pulled-Pork-Burger, Currywurst und Lachsbrötchen und am Samstag, 8. April, ab 13 Uhr „Leckereien nach Laune des Kochs“.

Der Sportschützenverein Otterstadt kündigt auf seiner Internetseite ein Ostereierschießen am Samstag, 1. April, 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 2. April, von 10 bis 18 Uhr, auf seinem Vereinsgelände In den Neuwiesen an. Es kann mit dem Luftgewehr, dem Lichtgewehr sowie mit Pfeil und Bogen geschossen werden.

Ein Ostereierschießen gibt es auch beim Sportschützenverein in Schwegenheim. Mit Sportgewehr, Luftgewehr oder Luftpistole können Besucher hier von Montag, 3. April, bis Gründonnerstag, 6. April, jeweils ab 18 Uhr, und am Karsamstag, 8. April, ab 14 Uhr, im Schützenhaus ihr Können unter Beweis stellen. Kinder unter zwölf Jahren dürfen mit dem Lichtgewehr schießen. Es gibt Essen und Trinken.