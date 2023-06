Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Wege für Bauern verbessern, die den Pfalzmarkt in Mutterstadt von Südwesten her anfahren: Das möchte das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) in Neustadt. Das Projekt kann aber nur funktionieren, wenn die betroffenen Gemeinden mitmachen. Hochdorf-Assenheim und Rödersheim-Gronau sind dabei. Das haben ihre Räte am Dienstag und Mittwoch beschlossen.

Vor drei Wochen hatten sich die Landwirtschaftsausschüsse der beiden benachbarten Ortsgemeinden das Vorhaben „Pfalzmarktzuwegung Südwest“ von DLR-Mitarbeiter Georg Herion