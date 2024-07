Bunt steht für Vielfalt und Toleranz. Die katholische Kita St. Kunigunde in Dudenhofen trägt den Gedanken des Respekts und des gegenseitigen Verständnisses nicht nur in ihrem Banner, sondern auch in Form olympischer Sommerspiele in die Kita.

Wegen dieses bunten Gedankens werden in der Kita nicht nur katholisch-religiöse Feste gefeiert, sondern auch allgemeine Feste. „Wir wollen die Balance halten, denn muslimische Familien halten