Freunde von altehrwürdigen Automobilen kommen am Samstag, 20. August, in Schifferstadt auf ihre Kosten. Zum 13. Mal startet die Oldtimerfahrt „Goldener Hut“.

Nach zwei Jahren Corona-Pause veranstaltet der Motorsport- und Automobilclub (MAC) wieder diese Fahrt durch die Vorderpfalz mit Start und Ziel in Schifferstadt. Ab 8 Uhr morgens werden die Teilnehmer kommen und die Autos können bereits bewundert werden. Der offizielle Startschuss wird ab etwa 10 Uhr im Minutentakt am Rathaus auf der Kirchenstraße fallen, nicht wie in den vergangenen Jahren an der Waldfesthalle. Das Rallye-Zentrum ist gegenüber im Pfarrzentrum St. Jakobus eingerichtet. Etwa 30 Helfer sind im Einsatz.

„Der Startort wurde auf vielfachen Wunsch aus den Besucherkreisen wieder gewählt“, sagt der MAC-Vorsitzende Hans Schwind. Auch weil das Teilnehmerfeld kleiner sei passe es. Denn die Rallye wird diesmal keine Wertungsfahrt sein, sondern eine „reine Ausfahrt zum gemütlichen Cruisen an der Weinstraße entlang durch die Pfalz“. Mit 70 Teilnehmern sei das Feld damit ausgebucht, es gebe eine Warteliste für eventuelle Absagen.

Fahrzeuge aus 90 Jahren

Streckensprecher Stefan Gütter wird die Teams am Start vorstellen. Es gebe eine breite Palette von Fahrzeugen aus den vergangenen 90 Jahren zu bestaunen. Das älteste Fahrzeug sei ein Chevrolet AC aus dem Jahr 1928. Aber auch ein 1931-er Chevrolet, ein Ford Model A von 1931 sowie ein Adler Trumpf Junior von 1936 seien wieder zu bestaunen: „Ansonsten sind Fahrzeuge wie Ford Capri 1, Renault Alpine A 310, Opel GT/J, Lancia Beta Coupe, VW Karmann Ghia, Mercedes Benz in einigen Variationen oder auch Austin Healey, Renault R5 Alpine Turbo und natürlich VW Käfer mit auf der Reise.“

Die Fahrtroute führt dann nach Angaben des MAC durch die Pfalz bis zum Weintor in Schweigen, wo das Mittagessen eingenommen wird. Zwischenstation sei die Straußenfarm in Rülzheim. Am Weintor Schweigen wird Wolfgang Knobloch, Vorsitzender der Schifferstadter Kultur- und Sportvereinigung, dem dortigen Publikum die Teams vorstellen.

Rettich für die Teilnehmer

Das Ziel der Rundfahrt wird der Schulhof der Grundschule Nord sein. Dort würden die ersten Rückkehrer gegen 15.30 Uhr erwartet. Laut Hans Schwind wird es für die Teilnehmer dort „den obligatorischen Zielkorb mit den Schifferstadter Spezialitäten Rettich und Radieschen“ geben. Anschließend können die Oldtimer dort noch besichtigt werden. „Attraktiv und publikumsnah“ soll die Veranstaltung laut Schwind sein. Dies komme offenbar an, so würden auch immer Teilnehmer aus Dresden, Essen oder etwa Heidelberg anreisen.

Noch Fragen?

13. Oldtimerfahrt „Goldener Hut“, Samstag, 20. August, Start ab 10 Uhr , Rathaus Kirchenstraße. Zieleinfahrt ab etwa 15.30 Uhr, Grundschule Nord.