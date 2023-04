Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Dienstag gilt die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Mitarbeiter von Seniorenheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen riskieren Bußgeld und Beschäftigungsverbot, wenn sie nicht geimpft sind. In drei Heimen der Region ist die Situation eindeutig, im Gesundheitsamt dagegen noch manches unklar.

Im Haus Theresa am Ortseingang von Harthausen ist die Situation klar: Nach Angaben von Residenzleiter Klaus Wittmann arbeiten in dem Gebäude 43 Menschen in unterschiedlichen Bereichen. „Eine