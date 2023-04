Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ulrike Romeo und Andrea Heil-Rieger haben auf eine erneute Kandidatur verzichtet, sodass der Gewerbeverein Bobenheim-Roxheim nun mit zwei jungen Männern an der Spitze in die Zukunft geht. Sie wollen sich um Betriebe bemühen, die keinen Nutzen in der Mitgliedschaft in dem Verein sehen.

Einstimmig wählte die Mitgliederversammlung Kevin Heydweiller zum Vorsitzenden und Dominik Freer zu seinem Stellvertreter. 22 Vertreter waren anwesend.

Für den Gewerbeverein sei die