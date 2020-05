Die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim hat am Mittwoch ein Hygienekonzept für die Nutzung von Schulsporthallen und öffentlichen Gebäuden vorgelegt. Auch Vereine sollen die Handreichung nutzen können. Die stehen auch schon in den Startlöchern.

Ein klein wenig müssen die Hessemer Kiesbolle noch warten, dann dürfen sie wieder im Bürgerhaus trainieren. „Demnächst wird es für den Trainingsbetrieb freigegeben“, teilte Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) am Donnerstag mit. Zudem sei er auf der Suche nach einer Lösung für die Seniorengruppe, die sich ebenfalls dort treffen wolle. In allen öffentlichen Eintrichtungen hat die Ortsgemeinde Desinfektionsmittel und Masken verteilt. Im September soll wieder mehr Kultur ins Bürgerhaus einziehen: mit dem dritten Teil des Theaterstücks „Campingplatz Sardella“ – „natürlich unter den gängigen Hygieneregeln“, so Korn.

Die hat die VG-Verwaltung in einem Hygienekonzept für Schulturnhallen und öffentliche Gebäude festgehalten, das am Mittwoch an die Ortsgemeinden herausgegeben wurde. Aber auch Vereine aus den sechs Ortsgemeinden sollen es nutzen können, teilte VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) in der Ratssitzung am Mittwochabend mit. Auf neun Seiten liefert das Konzept Gebote rund um den Mindestabestand, die Organisation von Trainingseinheiten, die persönliche Hygiene und mehr. So ist zum Beipsiel festgehalten, dass Mannschaftssportarten wie Fußball oder Volleyball, wo der Mindestabestand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, untersagt sind. Nur der reine Trainingsbetrieb ist möglich, Spiel- und Wettkampfsituationen dürfen nicht geprobt werden. Alle Trainer müssen die Teilnehmer auf die Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette hinweisen, außerdem müssen Teilnehmerlisten geführt werden, um eine mögliche Infektionskette nachverfolgen zu können. Umkleiden und Duschen bleiben zu. Zuschauer sind nicht erlaubt, Warteschlangen sollen vermieden, und Wege entsprechend ausgeschildert werden. Statt 60 Minuten wird nur 40 trainiert. Zehn Minuten vor Beginn und zehn Minuten danach wechseln die Gruppen und lüften die Räumlichkeiten. Und auch ansonsten gilt: Hände regelmäßig waschen, nicht ins Gesicht fassen, keine Sportler umarmen.

Unter diesen Maßgaben soll auch die Schulsporthalle in Lambsheim geöffnet werden. Das Haus der Vereine und der Schlosskeller bleiben aber weiterhin geschlossen, teilte Ortschef Herbert Knoll (CDU) mit. In Großniedesheim ist das Hygienekonzept laut Ortsbürgermsiter Michael Walther (SPD) den Nutzern der Friedenshalle zur Verfügung gestellt worden. Rückenschule, Gymanstik und Yoga können ab Freitag stattfinden.

In Heuchelheim bleibt die Mehrzweckhalle noch bis Ende Juni geschlossen. Das teilte Ortsbürgermeister Frank Klingel (FWG) mit. Dort finde noch eine Ratssitzung statt, für die bereits bestuhlt sei. „Ab dem 1. Juli machen wir die Halle dann auf“, teilte er mit. Bis dahin wolle die Ortsgemeinde zusammen mit dem ATB die Umsetzung des Hygienekonzepts vorbereiten. Auch die Seniorenstube soll bald wieder öffnen. Der Kleinniedesheimer Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) will das Hygienekonzept dem ortsansässigen Turnverein und Kleintierzuchtverein zukommen lassen, die jeweils eigene Räumlichkeiten haben. „Damit sind sie dann auf der sicheren Seite“, so Merkel.

Auch in Beindersheim können die Vereine die Hallen wieder nutzen – unter der Einhaltung der Regeln, wie Bürgermeister Ken Stutzmann (SPD) sagt. Das betrifft die Halle der Kleintierzüchter, die Liederkranzhalle und die Sporthalle der Grundschule. Die Seniorenstube soll ab Mitte Juni wieder geöffnet sein. Die Montagsgruppe der Senioren weiche in den Bürgergarten oder in die Liederkranzhalle aus, meinte Stutzmann.

