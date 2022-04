In Maddels Schreibwarengeschäft in der Ludwigstraße 23 in Waldsee hat die Deutsche Post einen Paketshop eingerichtet. Dieser ist nach Angaben des Unternehmens 33 Stunden die Woche geöffnet. Dort können Briefmarken gekauft und Pakete versendet oder abgeholt werden. Bei Internetbestellungen ist es möglich, sich das Paket an das Geschäft liefern zu lassen. Öffnungszeiten montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr.