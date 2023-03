Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag, 3. Mai, ist der erste Arbeitstag der rund 40 Mitarbeiter der VR-Bank Rhein-Neckar eG in der nigelnagelneuen Filiale mitten im Herzen Mutterstadts. Coronabedingt fällt die Eröffnungsparty flach. „Es werden keine Sektkorken knallen“, sagt Vorstandsmitglied Michael Mechtel, „leider“. Dabei hätte es einiges zu feiern gegeben.

Ein wenig sentimental wird Michael Mechtel schon, als er in der alten Filiale der Mutterstadter VR-Bank steht. Sie macht immer noch was her mit ihrem Glasdach, durch das alles lichtdurchflutet