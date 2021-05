Nachdem sich die Bobenheim-Roxheimer „Initiative Bürgerentscheid“ aufgelöst hat, ist am Freitag von Einwohnern eine neue Interessengemeinschaft gegründet worden: die Bürgerinitiative „Lebenswertes Bobenheim-Roxheim“. Ihr Ziel: ein Neubaugebiet südlich des Globus-Markts zu verhindern.

Die achtköpfige Gruppe bevorzuge das Wort entgegenwirken , sagt Angelika Walter, weil es positiver klinge als verhindern. Man wolle die Wahlberechtigten, die – wahrscheinlich am 26. September – zum Bürgerentscheid aufgerufen werden, mit guten Argumenten dazu bringen, dass Sie gegen das Baugebiet stimmen. „Wir wollen keinen Krawall machen, sondern mit nachprüfbaren Fakten Überzeugungsarbeit leisten“, so Walter. Wie genau das geschehen wird, müsse noch beraten werden. Ein erstes Treffen mit Gleichgesinnten finde am Mittwochabend statt.

Als Beispiele für Aspekte, die gegen die Ausweisung von bis zu 14 Hektar Bauland sprechen, nennen Walter und ihr Mitstreiter Thomas Schörgendorfer-Lorenz neben Flächenversiegelung, dem Verlust von Ackerland für die regionale Versorgung und die Zunahme des innerörtlichen Verkehrs auch finanzielle Nachteile für die Gemeinde.

Einwohnerzuwachs wird kritisch gesehen

Deren Wachstum in der bislang erwogenen Größenordnung ziehe hohe Infrastrukturkosten, etwa für Schule, Kindergarten, Jugendeinrichtungen nach sich. „Ein Zuwachs in dieser Dimension wird unsere Heimatgemeinde mit ihrem dörflichen Charakter nachweislich verändern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe.

Eigentlich ist es Aufgabe der Gemeinde und ihrer politischen Vertreter, die Bürger vor dem Entscheid über die Vor- und Nachteile des Erschließungsprojekts aufzuklären. Das ist so in den nächsten Monaten vorgesehen. Die Initiative will eine außerparteiliche Plattform sein und sich sogar von den Bobenheim-Roxheimer Grünen abgrenzen, die ebenfalls gegen das Baugebiet sind und deren Vorsitzende Angelika Walter ist.

Kontakt

Die Bürgerinitiative trifft sich online am Mittwoch, 19. Mai, 18 Uhr. Wer mittels Link dazu eingeladen werden möchte, kann sich per E-Mail an info@lebenswertesboro.de anmelden. Weitere Informationen gibt es demnächst im Internet unter www.lebenswertesboro.de.