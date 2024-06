Bereits verlegte Kupferkabel sowie Baugeräte haben Unbekannte von einer Baustelle In den Dreißig Morgen in Dudenhofen gestohlen. Laut Polizei verschafften die Täter sich im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 17 Uhr, Zutritt zu einem Rohnbau in dem Nebaugebiet. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen.