In der Nacht auf Mittwoch haben sich zwei Unbekannte gegen 1.15 Uhr an einem Fahrradschuppen in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt zu schaffen gemacht. Die beiden hatten jedoch nicht mit einem aufmerksamen Nachbarn gerechnet. Dieser, ein 38-Jähriger, hörte laut Polizei Geräusche und lief auf die Straße. Als die Täter ihn bemerkten, ließen sie die erbeuteten Fahrräder liegen und rannten in Richtung Ortsausgang davon. Die Täter werden wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, südländisches Aussehen und mit dunklen Pullovern bekleidet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 495-0, zu melden.