Viele Römerberger haben sich gefragt, ob das angekündigte Asia-Restaurant im ehemaligen Hotel Morgenstern am Ortsausgang Richtung Speyer noch eröffnet. Denn nachdem bereits im vergangenen Herbst Umbauarbeiten gelaufen waren und auch die RHEINPFALZ über das geplante Restaurant berichtet hatte, tat sich augenscheinlich monatelang nichts mehr. Der Grund für den vermeintlichen Stillstand war laut Maren Broich, die das Gebäude gekauft hat, ein Wasserschaden, der über Weihnachten im Erdgeschoss und im Keller entstanden sei. Entdeckt worden sei der Schaden erst Anfang Januar. Bis Anfang März seien Bautrockner im Einsatz gewesen. Doch nun soll es tatsächlich bald losgehen. Wie Broich berichtet, planen die Pächter das „Asia Koi“ mit seinen zirka 120 Plätzen im Inneren sowie einem Freisitz in zirka zwei bis drei Wochen zu eröffnen. Ein genauer Termin soll noch mitgeteilt werden. Noch keine Neuigkeiten hat Broich zum Hotel „ChesaMia“, das sie in dem Gebäude ebenfalls betreiben möchte, zu vermelden. Dieses sei weiterhin geplant.