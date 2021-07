Einen Autofahrer, der von der Globus-Tankstelle im Südring in Bobenheim-Roxheim weggefahren war, während der Zapfhahn noch in seinem Fahrzeug steckte, hat die Polizei jetzt ermittelt. Der Vorfall hatte sich am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr ereignet. Beim Wegfahren vom Tankstellengelände war der vergessene Zapfhahn abgerissen, teilt die Polizei mit. Der Täter beging daraufhin Unfallflucht, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.