In Berghausen ist es am Montag um 16.10 Uhr zu einem Unfall gekommen, nach dem ein beteiligter Motorroller-Fahrer geflüchtet ist. Der Polizei zufolge war eine 30 Jahre alte Römerbergerin mit ihrem Auto auf der Berghäuser Straße unterwegs. Auf Höhe des Netto-Marktes befuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer verbotswidrig und mit einer der Situation unangepassten Geschwindigkeit die Fußgängerfurt. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er mit der Fahrertür des Autos kollidierte und stürzte. Die Autofahrerin wollte die Polizei rufen, woraufhin der 15-Jährige flüchtete. Bei ihrer Fahndung und durch Ermittlungen fand die Polizei den Roller und letztlich auch den 15-Jährigen, der sich bei dem Sturz leicht am Rücken verletzt hatte und seine Unfallbeteiligung einräumte.

„Ein Grund für seine Flucht dürfte ein gestohlenes Versicherungskennzeichen gewesen sein, welches am Roller montiert war“, heißt es von der Polizei. Zudem besaß der Jugendliche keine Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Diebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.