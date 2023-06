In einen handfesten Streit miteinander sind laut Polizei am Sonntagabend zwei Ersthelfer nach einem Unfall im Waldseer Ortskern geraten. Beim Abbiegen hatte eine 23-jährige Autofahrerin aus Schifferstadt einen gleichaltrigen Motorradfahrer aus Ludwigshafen übersehen. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Ob der Motorradfahrer zu schnell unterwegs war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls ermittelt wird, was sich nach dem Unfall zugetragen hat: Ein 51-Jähriger aus Heuchelheim und ein 65-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, die als Unfallersthelfer agiert hatten, seien in Streit geraten und schließlich sogar handgreiflich geworden, berichtet die Polizei. Den Grund des Streits wollen die Beamten nun herausfinden. Beide Streithähne erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesicht und am Bein. Gegen die beiden wird nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Unfalls und der folgenden Ereignisse werden gebeten, sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.