Bereits am vergangenen Mittwoch kam es in der Ostpreußenstraße in Waldsee gegen 17.30 Uhr zu einem Streit zwischen Nachbarn. Auslöser dessen war laut Polizei, dass eine 64-Jährige ihren Grünschnitt kurzzeitig vor das Gartengrundstück des 39-jährigen Nachbarn gelegt hatte. Das schien diesem derart zu missfallen, dass er seine Nachbarin zur Rede stellte. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 39-Jährige die 64-Jährige schubste. Die habe sich aber an einem Baum festhalten können. Die Polizei sucht nun eine Spaziergängerin, die den Streit beobachtete und diesen schlichtete. Sie wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder persönlich zu melden.