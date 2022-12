Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind seit einigen Wochen dabei, die Daten zu sichten, die am Abend des 10. November im Darknet veröffentlicht worden sind. Die betroffenen Bürger werden nun über die gefundenen Daten informiert. „Die ersten 2549 Briefe sind bereits versendet worden“, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Da jeder Fall einzeln gesichtet und überprüft werden müsse, würden die Betroffenen sukzessive benachrichtigt.

Die Kreisverwaltung hatte bereits Ende der vergangenen Woche öffentlich gemacht, dass von dem Hackerangriff personenbezogene Daten betroffen waren. Kreisbürger werden gebeten, auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit ihren Konto- oder E-Mail-Daten zu achten und sich in solchen Fällen an die Polizei zu wenden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, über ein Online-Kontaktformular eine Datenschutzanfrage an die Kreisverwaltung zu stellen.