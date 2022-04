Nach drei Jahren Pause gibt es ab dem 24. April wieder sechs Sonntage lang frisch gekochten Spargel in der Dudenhofener Festhalle. Emil Münzer, der das Spargelessen jahrzehntelang organisierte, hat die Hauptverantwortung abgegeben. Zusammen mit seiner Frau ist er kürzlich für seine Verdienste geehrt worden. Und so ganz hat er dem Spargelessen auch nicht den Rücken gekehrt.

1975 ist zum ersten Mal Spargel in der Dudenhofener Festhalle serviert worden, erinnert sich Emil Münzer. Zuvor gab es zwar schon das Spargelfest, aber das namensgebende Gemüse spielte dabei eigentlich keine Rolle. Das zu ändern trat Münzer an und organisierte das Spargelessen von da an 45 Jahre lang, seine Frau Cäcilia hatte in der Küche das Sagen. Für diese Leistung sind die beiden kürzlich bei einer Versammlung des Freundeskreises Spargelschälen geehrt worden. Der Freundeskreis hat den Überschuss aus den Spargelessen 2019 laut Münzer für einen Kindergarten im Ahrtal und für die Ukrainehilfe gespendet: jeweils 900 Euro.

Haben 45 Jahre lang das Spargelessen organisiert: Cäcilia und Emil Münzer. Foto: zin

Die Verantwortung für das Spargelessen hat Emil Münzer mittlerweile an Klaus Langendorf vom MGV Cäcilia und Christian Flörchinger vom Kirchenchor abgegeben. Aber ganz verabschiedet hat er sich nicht. „Ich unterstütze weiterhin und mache die Buchhaltung“, sagt der 82-Jährige. Alle seien froh, dass es am 24. April wieder losgeht mit dem Spargelessen und dass die Vereine wieder Geld in ihre Kassen bekommen. Neun Vereine und Gruppen sind an der Veranstaltung beteiligt: Katholische Frauengemeinschaft, Turnverein, Kirchenchor, MGV Cäcilia, Radfahrverein, Kolpingfamilie, Geflügelzuchtverein, Karnevalverein und der Freundeskreis Spargelschälen. Rund 30 Helfer sind jeden Sonntag im Einsatz.

Preise ziehen an

150 Kilo Spargel seien für den Anfang bestellt worden. „Dann wird man sehen, wie der Zuspruch ist“, sagt Münzer. Wenn das Wetter mitspiele, sei er guter Hoffnung, dass die Veranstaltung trotz zweijähriger Pause wieder viele Menschen anlocke. 70 Prozent seien in der Vergangenheit Stammkunden gewesen. Am Essen ändert sich grundsätzlich nichts: Es gibt Spargel, Schnitzel, Schinken und Omelett in verschiedenen Kombinationen. Allerdings habe der Preis pro Portion von 15,50 auf 18,50 Euro angehoben werden müssen. „Der Spargel ist heute fast 50 Prozent teurer als vor zwei Jahren“, berichtet Münzer. Preise wie beim ersten Spargelessen 1975 werden wohl nicht mehr erreicht: Damals kostete die Portion neun Mark und 50 Pfennige.

Termin

Spargelessen in Dudenhofen vom 24. April bis 29. Mai jeden Sonntag von 11 bis 14 Uhr in der Festhalle. Angeboten werden Spargelstangen (500 Gramm roh pro Portion) mit Schweineschnitzel oder gekochtem Schinken und Weißbrot, Spargelgemüse mit Schweineschnitzel sowie Omelett und Spargelsalat. Dazu gibt es Pfälzer Riesling. Die Spargel werden ausschließlich von Dudenhofener Spargelbauern geliefert und samstags geschält. Der Erlös fließt den beteiligten Vereinen zu. Nähere Infos bei Klaus Langendorf 06232 92620 und Emil Münzer 06232 94144.