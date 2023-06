Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Einbau einer neuen Heizung in das Zentrum Alte Schule (ZAS) in Dannstadt und die Sanierung des Gebäudes nach dem Brand am 29. Dezember können wohl unabhängig voneinander erfolgen. Das teilte Kämmerer Dominik Wellstein mit.

Welche Art Heizung das vorhandene, teils schon kaputte Modell ersetzen soll, damit haben sich die Politiker über Monate hinweg ausführlich beschäftigt. 2022 soll die neue Heizung nun