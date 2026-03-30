Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag in Mutterstadt einen Tresor gestohlen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter in ein Einfamilienhaus in der Ginsterstraße nahe der Dahlienstraße ein. Der Tresor war nicht befestigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 28. März, 12 Uhr, und Samstag, 29. März, 15 Uhr. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621 96323312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.