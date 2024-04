„Awwer annerschtwu is annerscht und halt net wie in de Palz“ lautet eine Zeile aus der Pfalz-Hymne der Anonyme Giddarischde, die als Bläserarrangement zu einem der Höhepunkte des Frühlingskonzerts des Katholischen Musikvereins Hochdorf am Samstag, 13. April, zählen dürfte.

Die Uraufführung dieses Arrangements mit Gesang, das speziell im Auftrag des Musikvereins angefertigt worden ist, findet an besagtem Samstag um 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr) im Palatinum Mutterstadt statt. „Wir sind in de Palz dahäm und der Region sehr verbunden“, sagt Josef Amberger, Vorsitzender des Musikvereins. Daher gehöre Pfälzer Liedgut zum Repertoire des Musikvereins, der sich besonders auf diese Erstaufführung freue, die auch eine Premiere einer eigenen Auftragsarbeit in der Vereinsgeschichte ist.

„Das Lied zeigt pures Pfälzer Lebensgefühl und ist ein Hit vom Weinfest bis zur Stadionhymne, weshalb die Musiker das Stück unbedingt spielen wollten“, erläuterte Dirigent Xaver Drews die Motivation für den Auftrag für das Arrangement. Gespannt, wie der Musikverein ihr Stück interpretiert, sind auch die Anonyme Giddarischde selbst. „Palzlied unn Blosmusigg – des bassd wie die Lewwerworschd ufss Brot. Was äh subba Sach!“, erklärt der Frontmann der Anonyme, Thomas Merz.

Neben der Pfälzer Hymne wird der Musikverein im Konzert am 13. April die breite Vielfalt der Blasmusik und seine musikalische Vielseitigkeit aufzeigen. Das breitgefächerte Konzertprogramm reicht von sinfonischer Blasmusik über flott rhythmische Stücke der Stilrichtungen Ska, Polka, Rock und Swing. Außerdem sind die Blockflötengruppen des Vereins mit dabei, und das Jugendorchester bietet einen musikalischen Vorgeschmack auf sein Programm für das Welt-Jugendmusikfestival in Zürich, zu dem sie im Juli reisen werden. Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf telefonisch unter 06231 1886 oder je nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.