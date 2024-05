Der Verein Musicalgroup bringt das Broadway-Musical „Catch Me If You Can“ in die Vorderpfalz. Nach einer Mitteilung des Vereins werden noch Darsteller gesucht. Die Aufführungen soll im Frühjahr 2025 sein.

Der 50 Mitglieder starke Verein präsentiert seit 2019 mit großem Erfolg Broadway-Musicals im Rhein-Neckar-Kreis, zuletzt „Sister Act“. „Catch Me If You Can“, nach der gleichnamigen Krimi-Komödie von Steven Spielberg mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks, soll die vierte Produktion werden. „Wir freuen uns sehr, als erster Amateurverein der Region dieses spannende Musical auf die Bühne zu bringen“, sagt Tobias Schuster, Regisseur für das anstehende Projekt.

„Der Blockbuster, auf dem das Musical beruht, sprudelt nur so vor Energie und erfreut sich nicht umsonst großer Beliebtheit“, so Schuster. „Jetzt müssen wir aber als Erstes eine passende Besetzung für Rollen finden – neben spielfreudigen Damen sind vor allem die Herren gefragt. Wir brauchen Männer für viele interessante Rollen.“

Noch Fragen?

Interessierte können sich unter https://musicalgroup.de zu den Casting-Terminen in Dannstadt anmelden. Diese sind am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai. Gegebenenfalls wird es zusätzliche Nachcasting-Termine geben.