Die Veranstalter des Mundart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe rufen noch mal Interessierte dazu auf, Beiträge für die 34. Ausgabe einzureichen.

Pfälzer Mundart lebendig halten, darum geht es beim Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe seit mehr als drei Jahrzehnten. Gesucht werden die besten Beiträge in Pfälzer Mundart in den Kategorien Dichtung und Prosa. Einsendeschluss ist am 1. April.

Mitmachen kann jeder, der sich der Pfälzer Mundart verbunden fühlt, unabhängig vom Wohnort. Wer am Ende als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgeht, entscheidet sich beim Finale am 21. Mai, 19 Uhr, im Zentrum Alte Schule in Dannstadt-Schauernheim. So hoffen es zumindest die Veranstalter – denn ob die Veranstaltung stattfindet, hängt vom Pandemie-Geschehen ab.

Beim Finale präsentieren die Preisträger ihren Beitrag. Es werden Geld- und Sachpreise in den beiden Kategorien vergeben. Erstmals lobt der Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe zudem einen neuen Sonderpreis, den Pälzer Gutsel-Orden, aus. Veranstaltet wird der Wettbewerb gemeinsam von der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und der Kreisvolkshochschule.

Wer mitmachen möchte, schickt seinen Beitrag an: Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Am Rathausplatz 1, 67025 Dannstadt-Schauernheim oder per E-Mail an ute.guenther@vgds.de. Mehr Infos finden sich auf www.vgds.de.