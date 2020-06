Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Harthausen und Dudenhofen ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ein 68 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 20-jähriger Autofahrer nach links in ein Gewerbegebiet abbiegen und übersah dabei den geradeaus fahrenden Motorradfahrer. Dieser konnte noch in einen Grünstreifen ausweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Landstraße musste für die Unfallaufnahme bis um 22.30 Uhr gesperrt werden.