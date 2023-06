Nicht weit gekommen ist ein Mofafahrer, der am Montagabend in Waldsee versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Wie die Beamten mitteilen, sollten der Mann und sein Gefährt gegen 22.45 Uhr in der Neuhofener Straße kontrolliert werden. Der 40-jährige Fahrer stellte das Mofa daraufhin ab und flüchtete mit seiner Begleiterin zu Fuß. Die Polizei holten den Mann jedoch unmittelbar nach seinem Fluchtversuch ein und kontrollierte ihn. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Außerdem wurden technische Veränderungen am Mofa festgestellt, durch die dieses schneller fuhr als erlaubt. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch die Halterin des Mofas erwartet ein Strafverfahren. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und das Mofa muss bei einer Prüfstelle vorgefahren werden.