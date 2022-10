Bei einer Polizeikontrolle in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt am Montagabend haben die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum bei einem 16-jährigen Mofafahrer bemerkt. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Auf der Dienststelle entnahm ein Arzt dem Jugendlichen eine Blutprobe. Er wurde von seinem Vater abgeholt.