Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Respekt und Humor sind das Rezept von Renate Müller. Die jung gebliebene 82-Jährige leitet seit mehr als 40 Jahren für die Volkshochschule Bobenheim-Roxheim Gymnastikkurse. Viele Teilnehmer halten ihr seither die Treue.

Einmal in der Woche treffen sich die Mitglieder der Gruppe Wirbelsäulengymnastik in der Kreissporthalle an der Realschule plus. Sie kennen und schätzen einander. Los geht es mit Aufwärm-