Schürfwunden an Armen und Beinen hat sich in den frühen Abendstunden des Dienstag eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin bei einem Unfall in der Neustadter Straße in Mutterstadt zugezogen. Laut Polizei streifte die Jugendliche ein geparktes Auto am Straßenrand und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.