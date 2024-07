Ritter, Wikinger, Gaukler, Wahrsager und Handwerker machen am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, Station in Neuhofen. Beim Spektakel auf dem Gelände des Fahr- und Reitvereins können die Besucher in die Zeit des Mittelalters eintauchen.

Eine abenteuerliche Show versprechen Heimdalls Erben, wenn sie am Wochenende in Neuhofen in den Sattel steigen. Ritter und Reiterkrieger sitzen beim Mittelalter-Spektakel gleich mehrfach hoch zu Ross, um das Publikum in den Bann zu ziehen. Bereits zum vierten Mal findet der mittelalterliche Markt in Neuhofen statt. „Nach dem spektakulären Erfolg im letzten Jahr, haben wir die Attraktionen und Anzahl der Händler und Gastro-Stände signifikant erhöht“, teilt Holger Hörstkamp, Geschäftsführer vom Show-Team Heimdalls Erben, mit.

Besucher dürfen sich auf eine Zeitreise in das historische Mittelalter freuen. Ritter, Wikinger, Musiker, Gaukler, Wahrsagerei, Handwerker und Lagergruppen werden am Wochenende den Markt in Neuhofen bevölkern. Auf dem Gelände des Fahr- und Reitvereins präsentieren sich Händler und Handwerker mit Schmuck, Lederartikeln und Lederverarbeitung, Gewandungen, Handarbeiten, Schnitzereien, Hornartikeln, Holzwaren und mehr. Die Wirte warten mit allerlei Leckereien auf.

Mobiles Museum und Feuershow

Fund- und Ausstellungsstücke aus dem Frühmittelalter sind im mobilen Museum zu sehen. Greifvögel können die Besucher hautnah beim Falkner erleben. Kinder und Erwachsene können sich im Bogenschießen, Wollefilzen und am Mäuseroulette versuchen. Eigens für die kleinen Besucher wird es ein Kinderritterturnier sowie Kamel- und Ponyreiten geben.

Die passende Musik präsentieren die Spielleute „Ratz Fatz und Rübe“. Auf dem Theaterplatz wird zudem Gaukelei von „Floculus“ geboten, die nicht nur die kleinen Besucher begeistern soll. Und wer eine besondere Erinnerung an das Spektakel haben möchte, kann sich beim historischen Tätowierer zeigen lassen, wie sich die Wikinger mit Knochennadeln die Haut verschönerten. Höhepunkt des Fests ist laut Veranstalter die Nacht-Feuershow zu Pferde am Samstagabend. Sie beginnt um 21 Uhr.

Termin

Das Mittelalter-Spektakel findet am Samstag, 27. Juli, 11 bis 23 Uhr, und Sonntag, 28. Juli, 11 bis 19 Uhr, auf dem Gelände des Fahr- und Reitvereins Neuhofen, Woogstraße 89, statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene elf Euro. Gewandete zahlen sieben Euro, Kinder über Schwertmaß fünf Euro, kleinere Kinder sind frei. Die Familienkarte kostet 24 Euro. Menschen mit Behinderung (ab 80 Prozent mit Ausweis) zahlen sieben Euro, für Rollstuhlfahrer (mit Ausweis) wird kein Eintritt erhoben. Im Netz: www.heimdalls-erben.de.