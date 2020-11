Mit einer Wärmebildkamera herausfinden, an welchen Stellen das eigene Haus Energie verliert, können Bürger in der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim bei den sogenannten „Thermografie-Spaziergängen“ zwischen Ende Januar und Mitte Februar. Organisiert wird die Aktion von der VG-Klimaschutzmanagerin Maria Räch und Energieberater Harms Geißler von der Verbraucherzentrale.

Beim Rundgang werden ausgewählte Wohnhäuser von außen mit einer sogenannten Thermografiekamera betrachtet und sonst nicht sichtbare Wärmeverluste erkennbar gemacht, heißt es in der Ankündigung der VG-Verwaltung. Der Energieberater von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erklärt, mit welchen Maßnahmen Hausbesitzer Energie sparen können sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Thermografie.

Wer teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an klimaschutz@lambsheim-hessheim.de bis zum 15. Dezember anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Ort des Spaziergangs, der laut Ankündigung unter Corona-Hygieneregeln stattfindet, wird im Januar bekanntgegeben. Bei Regen oder zu warmen Außentemperaturen müsse er jedoch ausfallen.

Wer mehr über die Energiesparmöglichkeiten in seinem Haus wissen will, kann einen Termin für die kostenlose persönliche Energieberatung in Bad Dürkheim, Worms oder Ludwigshafen unter Telefon 0800 6075600 vereinbaren. Weitere Informationen zur Energieberatung der Verbraucherzentrale gibt es unter www.energieberatung-rlp.de.