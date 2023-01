Bei einer Verkehrsunfallaufnahme in der Rehhütter Straße in Waldsee am Sonntagmorgen hat die Polizei laut eigenen Angaben bei einem 24-jährigen Unfallbeteiligten aus Waldsee starken Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atem-Alkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von 1,77 Promille ergeben. Im Anschluss sei die Entnahme einer Blutprobe erfolgt, Führerschein und Fahrzeugschlüssels des 24-jährigen seien sichergestellt worden. Den Mann erwarte nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei weiter. An beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro entstanden.