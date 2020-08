Keine Strom mehr am heißen Samstagnachmittag: In den Ortsteilen der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ist die Versorgung für mehr als zwei Stunden unterbrochen gewesen, wie die Thüga Energienetze mitteilt. Grund dafür war laut Stromversorger ein Erdschluss an einem Kabel im Bereich der Gemeinde Dannstadt, in dessen Folge es zu einer automatischen Schutzabschaltung des Mittelspannungsnetzes kam. Zu diesem sogenannten Schalterfall kam es gegen 16.40 Uhr. „Ein Schalterfall kann mit einer Sicherung, die zu Hause bei einem Kurzschluss abschaltet, verglichen werden“, erklärt Andrey Luzhbin, stellvertretender Leiter der Thüga Energienetze für den Netzbetrieb Pfalz. Der firmeneigene Bereitschaftsdienst war nach Angaben des Unternehmens schnellstmöglich vor Ort und konnte das defekte Mittelspannungskabel umgehend lokalisieren. Die Versorgung sei schrittweise ab 18 Uhr wiederhergestellt worden. Gegen 19 Uhr waren der Thüga zufolge alle Ortsteile wieder versorgt. Auch in Teilen Mutterstadts kam am Samstagnachmittag zu Stromausfällen . Ursache war laut Pfalzwerke eine Störung im 20-Kilovolt-Netz Teile von Mutterstadt waren in der Folge zwischen fünf und 46 Minuten ohne Strom.