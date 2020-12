Per Eilentscheidung hat die Gemeinde Mutterstadt noch in diesem Jahr 35 Tablets für die Grundschulen und Kitas angeschafft. Diese werden über den Digitalpakt Schule vom Land finanziert. Eigentlich hätte der Rat die Anschaffung zuvor beschließen müssen, aber wegen des drohenden Lockdowns wollte die Gemeinde die Geräte so schnell wie möglich kaufen, um sie bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Zudem wollte man noch den Vorteil des gesenkten Umsatzsteuersatzes von 16 Prozent mit abschöpfen. So hat Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD) nach Rücksprache mit den Beigeordneten 35 iPads gekauft. 18 solcher Endgeräte hat das Land bereits über ein Förderprogramm den Schulen zur Verfügung gestellt. Nun sind die beiden Grundschulen mit je 20 Tablets samt Zubehör ausgestattet, die beiden kommunalen Kitas mit sechs beziehungsweise sieben Geräten. Die Anschaffung der 35 Tablets samt Ersteinrichtung und Schulung kostet 19.700 Euro, gut 16.000 Euro werden über das Sofortausstattungsprogramm finanziert, der Rest aus dem Sozialraumbudget der Gemeinde.