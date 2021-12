Unbekannte haben mehrere Tannenbäume aus einem Verkaufsstand in der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten der oder die Täter zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 10 Uhr, 15 bis 20 Bäume von dem umzäunten Gelände. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 400 Euro. Zeugen des Diebstahls können sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal wenden.