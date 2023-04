Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Wochen dasselbe Bild beim Einkauf: Lücken im Mehlregal, immerhin keine so gähnende Leere mehr wie noch vor Ostern. Auch Frischhefe gibt es inzwischen wieder, doch nach Trockenhefe sucht man immer noch vergebens. Was ist da eigentlich los? Wir fragen bei Hans-Peter Berizzi nach, er ist Chef der Walter-Mühle in Böhl-Iggelheim.

Nein, das Mehl an sich ist nicht knapp geworden, versichert Hans-Peter Berizzi. „Bei uns gibt es noch alles.“ Trotzdem herrsche immer noch ein bisschen ein Ausnahmezustand, weil ein