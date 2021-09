Matthias Hoffmann wird für die Grünen in den Ring steigen, wenn es am 6. März 2022 darum geht, einen neuen Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen zu wählen. Der Gemeindeverband der Grünen hat sich am Freitagabend einstimmig für ihn als Kandidaten ausgesprochen. Hoffmann ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Seine Arbeit bei der BASF hat er Ende vergangenen Jahres aufgegeben, um sich ganz seiner Aufgabe als ehrenamtlicher Römerberger Ortsbürgermeister widmen zu können. 2019 ist er als solcher in Nachfolge von Manfred Scharfenberger (CDU) gewählt worden. Jetzt will Hoffmann Scharfenberger auch als Bürgermeister der Verbandsgemeinde nachfolgen, wenn dieser Ende Juni seinen Stuhl räumt. Im Falle seiner Wahl will Hoffmann parallel Ortsbürgermeister bleiben. Der Kandidat der Grünen hat angekündigt, die Verwaltung im Falle seiner Wahl moderner und bürgernäher auszurichten. Außerdem will er das Wir-Gefühl der vier Orte der Verbandsgemeinde stärken. Spielraum für grüne Anliegen sieht er bei Themen wie Klimaschutz, energetische Sanierung und erneuerbare Energien. Neben Hoffmann stehen bis jetzt Harald Löffler (CDU) und Justus Rabe (FDP) als Kandidaten für das Bürgermeisteramt fest.