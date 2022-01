Für Aufregung hat am Dienstagmorgen ein betrunkener 28-Jähriger in Mutterstadt gesorgt. Gegen 8.40 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Notrufe ein, weil ein herumschreiender Mann durch den Medardusring laufe. Zwischenzeitlich soll er sich Zeugen zufolge gar seines T-Shirts entledigt und die Hose ausgezogen haben. Vielleicht war es ihm oben und unten ohne zu kühl. Der Mann zog sich jedenfalls seine Klamotten wieder an. Dann schlug er auf die Motorhaube und gegen die Seitenscheibe eines geparkten Wagens. Nächste Station: der nahe gelegene Supermarkt, durch den er randalierend lief. Eine Flasche ging zu Bruch. Schließlich konnte ihn die Polizei aufgreifen. Der Alkoholtest schlug an: 1,7 Promille. Da sich der Mann den Beamten zufolge offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Behandlung gebracht und dort einem Arzt vorgestellt. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung laufen.