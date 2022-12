Ein 64-Jähriger Mann ist am Donnerstag in der Rheinauenstraße in der Nähe des dortigen Restaurants von einem Hund gebissen worden. Der Mann war laut Polizei dort gegen 12.10 Uhr selbst mit seinem Hund unterwegs, als er einer zirka 60 Jahre alten Frau mit zwei Hunden begegnete. Einer der Hunde biss zu und verletzte den Mann an der Hand sowie am Bein. Die Frau trug einen beigen Wintermantel, eine beige Hose und beige Schuhe. Nach dem Hundebiss lief die Unbekannte mit ihren beiden Hunden weiter. Die Polizei konnte sie in der Nähe nicht mehr ausfindig machen, hat aber Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Hinweise zum Vorfall und der beschriebenen Frau nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.