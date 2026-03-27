Ein Mann hat am Dienstagabend in einer S-Bahn von Ludwigshafen nach Schifferstadt eine junge Frau bespuckt. Das hat die Polizei am Freitag gemeldet. Beamte trafen den 32-Jährigen am Bahnhof Schifferstadt an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau wegen Bedrohung vorlagen. Die Frau, die vor dem Bahnhof Schifferstadt ausgestiegen sein soll, wird als mögliche Geschädigte gesucht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0631 34073-0 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.