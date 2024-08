Die Freiwillige Feuerwehr in Römerberg lädt seit rund 30 Jahren zum Feuerwehrfest ein. Am Sonntag ist es wieder soweit. Mit der Veranstaltung möchten die Wehrleute ihr Ehrenamt vorstellen: Denn einigen Bürgerinnen und Bürgern sei nicht klar, dass es in Römerberg eine eigene Feuerwehr gibt und die Wehrleute in ihrer Freizeit und nicht hauptberuflich aktiv sind.

Werner Huber ist seit 41 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Römerberg