„Mit Mitgefühl führen“ – das ist das aktuelle Motto des Kunstwettbewerbs der Lions-Clubs für Schulen und Jugendgruppen. Eine Gewinnerin des Regional- und Distriktentscheids besucht die IGS Mutterstadt: Gina-Maria Breunig.

Seit über drei Jahrzehnten sponsern Lions-Clubs auf der ganzen Welt den Kunstwettbewerb. „Durch das Erstellen von Friedensplakaten haben Kinder überall auf der Welt die Möglichkeit, ihre Visionen von Frieden auszudrücken und die Welt durch Kunst und Kreativität zu inspirieren“, heißt es in der Ausschreibung. Ihre Vision von „Mit Mitgefühl führen“ hat Gina-Maria Breunig aus der 8c der IGS Mutterstadt so gut auf die Leinwand gebracht, dass sie den Regionalentscheid der Lions Ludwigshafen so wie die weitere Runde im District Bezirk 111 gewann hat, teilt die Schule mit.

„Mehr Farbe“

Mit ihrem Bild habe Gina aktuelle Bezüge und Ereignisse der Vergangenheit aufgegriffen. Sie meint dazu: „Egal, welche Herkunft oder Religion jeder sollte akzeptiert werden. Jede und jeder hat die selben Rechte, egal welche Hautfarbe. Mehr Frieden und Liebe überall auf der Welt. Wir brauchen mehr Farbe auf dieser Welt, wir sollten nicht immer alles so grau sehen.“ So schildert es IGS-Stufenleiterin Ulrike Fußer.

Zur Preisübergabe kamen vom Lions Club Ludwigshafen Präsident Christian Seemann und Werner Regenberg, sowie vom District 111 Mitte-Süd die Gouverneurin Christiane Keller-Krische, Pana Papamanoglou und Lutz Schwalbach. Gina habe für ihr Werk ein Malset und 150 Euro erhalten. Da ihr Bild auch das Gewinnerbild des Districts 111 ist, erhielt laut IGS zusätzlich der Freundeskreis der Schule 300 Euro.