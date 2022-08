Unter „Männerchorgemeinschaft Vorderpfalz“ firmiert jetzt die Singgruppe, die zuvor die Orte Dirmstein, Beindersheim und Heßheim im Namen trug. Sie nimmt Sänger auf, deren Gesangverein sich aufgelöst hat.

Seit 180 Jahren gibt es den Männergesangverein (MGV) Liederkranz Heßheim, und seine 170 Mitglieder hoffen, dass er noch lange fortbesteht. Bei derzeit 31 Aktiven im Alter zwischen 55 und 86 Jahren kann es aber schnell passieren, dass die Vierstimmigkeit verloren geht. Vor fünf Jahren taten sich deshalb die Gesangvereine von Heßheim, Dirmstein und Beindersheim zusammen, um den Chorbetrieb zu gewährleisten. Die Vereine existierten eigenständig weiter. Vor Kurzem allerdings hat sich der Liederkranz Dirmstein aufgelöst.

Mittlerweile, so berichtet MGV-Vorsitzender Manfred Sippel, seien unter den 31 Sängern auch Männer aus anderen Orten. Diese und andere, die vielleicht noch dazustoßen, sollen sich im Chornamen wiederfinden, deshalb die Umbenennung in Männerchorgemeinschaft Vorderpfalz, sagt Sippel, der ein Fortschreiten des Männerchorsterbens in der Region Frankenthal beobachtet und weiß, dass Einzelne aber gerne weiter reine Männerchormusik singen würden.

Auch Anfänger sind willkommen

„Eigentlich wollten wir bereits vor zwei Jahren für die Erweiterung unserer Chorgemeinschaft werben, aber dann kam Corona“, berichtet der 62-Jährige. Seit März fänden wieder Singstunden statt. Moderne Lieder, pfälzische und klassische Chorliteratur und auch Schlager gehörten zum Repertoire. Chorleiter und Dirigent Alwin Dinges mache da interessante Angebote und gehe, soweit möglich, auf Wünsche der Sänger ein, sagt Sippel. Nicht nur erfahrene Chorsänger, sondern auch Anfänger seien willkommen. „Wir gehen auf jeden ein“, verspricht er.

Interessenten können zunächst als Gäste dazustoßen, um zu schauen, ob ihnen das Liedgut, der Dirigent und die Gemeinschaft gefallen. Irgendwann sei dann, auch aus Versicherungsgründen, die Mitgliedschaft im MGV Heßheim sinnvoll. „Der Jahresbeitrag für Aktive beträgt ja gerade einmal 20 Euro“, so Sippel. Aus den Beiträgen wird das Chorleiterhonorar bezahlt. Der Vorsitzende weist auf die Heßheimer Kerwe hin, an der sich der Liederkranz am 27. und 28. August mit Angeboten in seinem Sängerheim beteiligt. Das sei doch eventuell eine gute Gelegenheit, den Verein kennenzulernen und in Kontakt mit den Sängern zu kommen.

Noch Fragen?

Die Singstunden der Männerchorgemeinschaft Vorderpfalz sind donnerstags, 19 bis 20.30 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße 65 in Heßheim. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Manfred Sippel unter Telefon 01575 1348345 oder per E-Mail an ma.sip@web.de.